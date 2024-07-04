Tokyo'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Kaynak: AA