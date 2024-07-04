Tokyo'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Tokyo'nun doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Son Güncelleme:
Tokyo'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Katsuura ve Isumi bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 12.12'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem Japonya
Son Güncelleme:
Çin'in Gemileri, Japon Kara Sularını İhlal Etti Çin'in Gemileri, Japon Kara Sularını İhlal Etti
300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları
2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Barınma Sorunu Göçmenleri de Vurdu Barınma Sorunu Göçmenleri de Vurdu
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Ümit Özdağ’ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş: İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Bilim İnsanlarından Büyük Keşif: Tarih Yeniden Yazılabilir! Bilim İnsanlarından Büyük Keşif
Bir AKP Klasiği... 16,8 Milyon TL Harcandı, İnşaatı Yarım Kaldı 16,8 Milyon TL Harcandı, İnşaatı Yarım Kaldı