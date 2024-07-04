2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Barınma Sorunu Göçmenleri de Vurdu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Maison des Metallos adlı kültür merkezinde yaşayan 230 göçmen, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Barınma Sorunu Göçmenleri de Vurdu

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Fransa'nın başkenti Paris'teki Maison des Metallos adlı kültür merkezinde yaşayan 230 göçmen, güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Tahliye kararına karşı çıkan bir grup gösterici, Maison des Metallos önünde toplandı.

Göçmenler, kaldıkları binanın 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kullanılacağı gerekçesiyle Paris'teki bir spor salonuna otobüslerle taşındı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Barınma Sorunu Göçmenleri de Vurdu - Resim : 1

ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU SÜRÜYOR

Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar dolayısıyla öğrenciler, yaklaşık 3 bin yurt odasından çıkmak zorunda kalacak.

Öğrencilerin yerine bu odalarda olimpiyatta görevli güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları gibi personel konaklayacak.

Yurt odalarından çıkarılan öğrencilere 100 avro yardım yapılacak ve Olimpiyatlar için 2 bilet verilecek.

Bu durumun, Paris ve çevresinde eğitim gören birçok öğrenci için oluşturduğu barınma sorunu çözüme kavuşmadı.

Kaynak: AA

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