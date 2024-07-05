İngiltere'nin Yeni Başbakanı Belli Oldu

Ada ülkesi İngiltere sandık başına gitti.

Yapılan seçim sonucunda, İşçi Partisi 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.

Bu sonuçla birlikte İşçi Partisi, 14 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıkmış oldu.

İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası Rishi Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurmuştu.

Gelen son bilgiye göre, İngiltere’nin yeni Başbakanı İşçi Partisi Lideri Keir Starmer oldu.

Buckingham Sarayı'ndaki Kral Charles, genel seçimlerde elde ettiği ezici zaferin ardından Starmer'a hükümeti kurma yetkisini verdi.

STARMER'IN BAŞBAKANLIĞA GEÇİŞ SERÜVENİ

Genel Bilgiler

1962: Keir Starmer Londra'da doğdu.

1987: Avukatlığa başladı.

Hukuk Eğitimi: Leeds Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun oldu.

Oxford Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans üstü eğitim aldı.

Kariyer ve Başarılar

2008-2013: Kraliyet Savcılık Bürosu Başkanlığı görevinde bulundu.

2014: Hukuk alanındaki başarıları nedeniyle Galler Prensi Charles tarafından şövalye ilan edildi ve "Sir" unvanı aldı.

2015: İlk kez İşçi Partisinden milletvekili seçildi.

2020: İşçi Partisinin Genel Başkanı seçildi.

2024: 4 Temmuz'daki seçimlerin ardından ülkenin yeni Başbakanı oldu.

Öne Çıkan Olaylar ve Tavırlar

Antisemitizm İddiaları: Starmer'ın selefi Jeremy Corbyn partiden uzaklaştırıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Starmer, Ukrayna'ya askeri, finansal ve diplomatik desteğin süreceğini belirtti.

Ukrayna'ya NATO'ya katılım yolunda destek sağlamak istiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem