Meclis’te Kritik Çerçeve Yasa Diplomasisi, 'Terörsüz Türkiye'de Son Düzlük: Abdulhamit Gül Tarih Verdi

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa teklifini değerlendirmek amacıyla bugün TBMM çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Yol Partisi’nin grup yönetimleriyle kritik birer görüşme gerçekleştirdi.

MECLİS’TE YOĞUN MUHALEFET MESAİSİ

Yasa teklifinin parlamento zemininde geniş bir mutabakatla ilerlemesi amacıyla yürütülen siyasi diplomasi trafiğinde bugün en somut adımlar atıldı. Abdulhamit Gül ile İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te grubu ve temsilcisi bulunan muhalefet partilerinin kapısını çaldı.

Heyet ilk olarak Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile bir araya geldi; ardından CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’i ziyaret etti.

'GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR, YARIN İNŞALLAH VERİRİZ'

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından meclis koridorlarında parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, yasa teklifinin Meclis takvimine dair takvimi netleştirdi.

Siyasi partilerle gerçekleştirilen temasların atmosferine değinen Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz" şeklinde konuşarak, kanun teklifinin yarın sabah yapılacak AK Parti kapalı grup toplantısındaki bilgilendirmenin hemen ardından resmiyet kazanacağına işaret etti.

SON DURAK YENİ PARTİ

AK Parti heyetinin son durağı ise YENİ Parti Grubu oldu. Gül ve Yüksel, Meclis'te, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, bir basın mensubunun ziyarete ilişkin sorusu üzerine, "İstişare ettik, bilgilendirdik" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gül ve Yüksel'in "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyledi. Ziyaret için teşekkür eden Emir, "Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda kendi heyetlerimizde, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif en azından henüz bizim için söz konusu değil" diye konuştu.

'PKK/KCK’YA ÖZGÜ GEÇİCİ BİR YASA TASARLANIYOR'

Emir, görüşmede teklifin içeriğine dair kabaca bilgi verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasayla belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşınca biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp partimizin tutumunu tüm kamuoyuna daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."

Teklifin Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağına dair soruya Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz" yanıtını verdi.

ORTAK İMZA TEKLİFİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün, düzenlemenin ortak imzayla sunulmasına yönelik bir teklifinin olup olmadığı sorusu üzerine, "Böyle bir niyet var ama böyle bir niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha üzerine çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA