MEB'de İhale Krizi, 200 Milyon Kitap İhalesi Kime Verildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 200 milyon ders kitabının bir kısmının MEB bir kısmının da özel sektör tarafından basıldığını hatırlatarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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MEB'de İhale Krizi, 200 Milyon Kitap İhalesi Kime Verildi?
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda zorunlu eğitim kapsamında okutulacak kitapların basım sürecini başlattığını belirtti. Bu süreçle ilgili kamuoyuna yansıyan ve kendilerine ulaşan bilgileri derlediklerini ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreci şeffaf yönetemediği eleştirisinde bulundu. Özçağdaş Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 180-200 milyon adet kitap basmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarının bir kısmını kendisi basarken bir kısmını da özel sektörden satın almaktadır” diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

'NEDEN AÇIK İHALE USSULÜ YAPILMIYOR'

Özçağdaş tarafından verilen önergede şu sorular yer aldı: “Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda toplan kaç forma, kaç kitap basmıştır? Basılan formaların kaçı açık ihale, kaçı davet usulü yapılmıştır? Davet usulü yapılan ihaleler hangi firmalara verilmiştir? Açık ve davet usulü ihalelerde forma başı kaç TL ödeme yapılmıştır? 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaç kitap, kaç forma özel sektörden satın alınmıştır? Bu kitaplara forma başı ne kadar ücret ödenmiştir? Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı için toplam kaç forma, kaç kitap basacaktır? Basılacak olan formaların kaçı açık ihale, kaçı davet usulü yapılmıştır? Davet usulü yapılan ihaleler hangi firmalara verilmiştir? Açık ve davet usulü ihalelerde forma başı kaç TL ödeme yapılacaktır? 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında kaç kitap, kaç forma özel sektörden satın alınmıştır? Bu kitaplara forma başı ne kadar ücret ödenecektir? Kitap basım ihalelerinin tamamı neden açık ihale usulü yapılmamaktadır?”

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Kaynak: Haber Merkezi

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