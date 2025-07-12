MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili kapsamlı bir yönetmelik değişikliğine gitti. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin ders takibi artık biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) ile yapılacak. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında yüz tanıma özellikli kameralı sistemlerin kullanımı zorunlu hale getirildi.

Yönetmeliğe göre, her iki sistemin de en az 90 gün boyunca geriye dönük kayıt tutma zorunluluğu olacak. Bu sistemler, öğrenci devamsızlıklarının takibinden ödemelerin düzenli yapılmasına kadar birçok alanda kontrolü kolaylaştıracak.