MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu
MEB, özel eğitim kurumları için önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin ders takibi artık biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılacak. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında yüz tanıma özellikli kameralı sistemlerin kullanımı zorunlu olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili kapsamlı bir yönetmelik değişikliğine gitti. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin ders takibi artık biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) ile yapılacak. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında yüz tanıma özellikli kameralı sistemlerin kullanımı zorunlu hale getirildi.
Yönetmeliğe göre, her iki sistemin de en az 90 gün boyunca geriye dönük kayıt tutma zorunluluğu olacak. Bu sistemler, öğrenci devamsızlıklarının takibinden ödemelerin düzenli yapılmasına kadar birçok alanda kontrolü kolaylaştıracak.
KAYIT BELGELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Kayıt sırasında istenen belgeler de güncellendi. Yeni dönemde özel eğitim değerlendirme raporları, varsa BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli ya da vasi onay belgesi ile BKDS’ye özel bilgilendirilmiş onam formu kayıt için zorunlu hale gelecek. Ölçme araçları için ayrıca ücret talep edilmeyecek.
EVDE EĞİTİME SIKI DENETİM
Raporla belirlenmiş durumlarda öğrencilere evde destek eğitimi verilebilecek. Ancak bu eğitimler yılda en az dört kez denetlenecek. Denetimlerde kuralların ihlal edilmesi durumunda, brüt asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası uygulanacak. İhlallerin sürmesi halinde ceza katlanarak artacak ve üçüncü denetimde şartlar hala sağlanmazsa kurumun açma izni iptal edilecek.
YALAN BEYANA AĞIR YAPTIRIM
Ders devam takibini BKDS üzerinden yapmayan kurumlara ödeme yapılmayacak. Ayrıca sistemde yapılan manuel girişler sıkı denetime tabi olacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kurumlara ise yaptırım uygulanacak.