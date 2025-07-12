MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu

MEB, özel eğitim kurumları için önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin ders takibi artık biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılacak. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında yüz tanıma özellikli kameralı sistemlerin kullanımı zorunlu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul
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MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili kapsamlı bir yönetmelik değişikliğine gitti. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin ve öğretmenlerin ders takibi artık biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) ile yapılacak. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında yüz tanıma özellikli kameralı sistemlerin kullanımı zorunlu hale getirildi.

Yönetmeliğe göre, her iki sistemin de en az 90 gün boyunca geriye dönük kayıt tutma zorunluluğu olacak. Bu sistemler, öğrenci devamsızlıklarının takibinden ödemelerin düzenli yapılmasına kadar birçok alanda kontrolü kolaylaştıracak.

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MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu - Resim: 2

KAYIT BELGELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Kayıt sırasında istenen belgeler de güncellendi. Yeni dönemde özel eğitim değerlendirme raporları, varsa BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli ya da vasi onay belgesi ile BKDS’ye özel bilgilendirilmiş onam formu kayıt için zorunlu hale gelecek. Ölçme araçları için ayrıca ücret talep edilmeyecek.

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MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu - Resim: 3

EVDE EĞİTİME SIKI DENETİM

Raporla belirlenmiş durumlarda öğrencilere evde destek eğitimi verilebilecek. Ancak bu eğitimler yılda en az dört kez denetlenecek. Denetimlerde kuralların ihlal edilmesi durumunda, brüt asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası uygulanacak. İhlallerin sürmesi halinde ceza katlanarak artacak ve üçüncü denetimde şartlar hala sağlanmazsa kurumun açma izni iptal edilecek.

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MEB 81 İlde Düğmeye Bastı: Özel Okulların Hepsinde Artık Zorunlu Oldu - Resim: 4

YALAN BEYANA AĞIR YAPTIRIM

Ders devam takibini BKDS üzerinden yapmayan kurumlara ödeme yapılmayacak. Ayrıca sistemde yapılan manuel girişler sıkı denetime tabi olacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kurumlara ise yaptırım uygulanacak.

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