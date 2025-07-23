Muğla'da 6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Fethiye’de düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla'da 6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık etmek ve Yer Temin Etmek(2), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Birden Fazla Kişiyle Tehdit, Basit Yaralama, Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması" suçlarından toplam 6 ayrı suçtan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 50 yaşındaki O.D. isimli şahıs, Fethiye’nin İncirköy Mahallesi’nde yapılan operasyonlar ile yakalandı.

Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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