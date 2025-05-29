Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonunda Yeni Gelişme

Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonunda Yeni Gelişme

İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren 'Maydonoz Döner' isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı.

7 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Samsun'da faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik 7 ay süren planlı "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturmasında, MASAK raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara'da Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi.

7 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişinin emniyette sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi

Maydonoz Döner’den Sonra Bir Döner Zincirine Daha FETÖ Operasyonu! 23 Kişi Gözaltında! Aralarında Polis, Savcı da VarMaydonoz Döner’den Sonra Bir Döner Zincirine Daha FETÖ Operasyonu! 23 Kişi Gözaltında! Aralarında Polis, Savcı da VarGüncel

Kaynak: İHA

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