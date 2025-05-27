Maydonoz Döner’den Sonra Bir Döner Zincirine Daha FETÖ Operasyonu! 23 Kişi Gözaltında! Aralarında Polis, Savcı da Var

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, Antalya merkezli olarak 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunda, ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner üzerinden silahlı terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen toplam 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SAVCI, ÖĞRETMEN, POLİS...

Devam eden operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı. Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da Maydonoz Döner'e düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin ortakları ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

KRAL DÖNER DE LİSTEDE

Samsun'da faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik takip başlatıldı.

7 AY SÜREN TAKİP

7 ay süren "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Örgütün Finansmanı" soruşturması sonrasında operasyon düzenlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital metaryallere incelenmek üzere el konulurken, 23 kişi gözaltına alındı.

Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi.

Kaynak: DHA