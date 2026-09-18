Mansur Yavaş İçin Geri Sayım Başladı İddiası: 'Artık Bir Tercih Yapmalı'

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın muhalif tabandaki imajının sarsıldığını iddia ederken, CHP MYK toplantısında Yavaş’a yönelik "Artık bir tercih yapmalı" seslerinin yükseldiğini ileri sürdü.

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Mansur Yavaş İçin Geri Sayım Başladı İddiası: 'Artık Bir Tercih Yapmalı'
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Ankara siyaset kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarını baştan aşağı değiştirecek dev bir iddia konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı son yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hem CHP hem de YENİ Parti ekseninde hızla zemin kaybettiğini öne sürdü. Selvi’nin iddiasına göre, 9 Eylül’de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Yavaş görüşmesi muhalif tabandaki algıyı yıktı ve Yavaş için partiden ayrılık sürecini tetikleyen geri sayımı başlattı.

'2026 YILI BİTMEDEN CHP’DEN İSTİFA EDEBİLİR'

Kulislerde adeta "Yavaş toto" oynandığını belirten Selvi, Yavaş'ın 2026 yılının sonunu beklemeden CHP’den istifa edebileceğini iddia etti. İki partiye parmak sallayarak rest çektiği belirtilen Yavaş'a karşı parti içinde seslerin yükseldiğini ifade eden Selvi, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek bir parti değil" tepkisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında büyük destek bulduğunu savundu.

'BİR TERCİH YAPMALI'

Geçtiğimiz günlerde basına kapalı gerçekleştirilen CHP MYK toplantısının perde arkasına dair de çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre birçok MYK üyesi, Mansur Yavaş'ın partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve Anıtkabir'deki törenlere katılmamasını sert bir dille eleştirerek, "Mansur Yavaş artık bir tercih yapmalı" çıkışında bulundu.

Toplantıda Yavaş’a sahip çıkan tek ismin, Külliye’deki randevu trafiğini de organize ettiği ileri sürülen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu olduğu iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SESSİZ PLANI VE EKİM AYINDAKİ KRİTİK TEST

Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tabandaki ve tavandaki büyük tepkiye rağmen Mansur Yavaş’ı hemen bir tercihe zorlamadığını, üzerindeki baskıyı stratejik olarak azalttığını iddia etti. Yavaş’ı koruyan Kılıçdaroğlu'nun sabırlı bir strateji izlediğini belirten Selvi, Yavaş’ın önündeki en yakın samimiyet testinin ise ekim ayında yapılacağı belirtilen Belediye Başkanları Toplantısı olacağını öngörüyor. Siyasi analistler, Yavaş’ın bu toplantıya katılıp katılmamasının kırılma noktası olacağını savunuyor.

'AK PARTİ'YE GEÇİŞ BİLE TARTIŞILIYOR'

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağının netleşmesinin ardından muhalif kanatta en güçlü aktör olarak öne çıkan Yavaş'ın, Külliye’de verilen o tek kare fotoğrafla bu avantajını kaybettiği ileri sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Eylül randevusuyla potansiyel rakibini oyun dışı bıraktığını iddia eden Selvi, kulislerdeki en radikal iddiayı da yazısına taşıdı:

"Siyaset koridorlarında artık Mansur Yavaş’ın bağımsız aday mı olacağı, belediye başkanlığıyla final mi yapacağı, hatta AK Parti’ye geçip geçmeyeceği dahi yüksek sesle tartışılmaya başlandı."

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Kaynak: Hürriyet Gazetesi

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