İstanbul Havalimanı’nda Tarihi Gün: 4. Ana Pist Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Havalimanı'nın bugün hizmete girecek 4. ana pistine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası konumunu daha da pekiştirecek" dedi.

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İstanbul Havalimanı’nda Tarihi Gün: 4. Ana Pist Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Açılıyor
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Türkiye'nin dünya havacılık sektöründeki merkez üssü konumunu perçinleyecek dev bir altyapı hamlesi daha hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinin bugün resmen hizmete açılacağını duyurdu. Stratejik yatırıma ilişkin detayları paylaşan Duran, yeni pistin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılmış küresel ölçekte bir adım olduğunu vurguladı.

İLK DOĞU-BATI YÖNLÜ PİSTİ HİZMETE GİRİYOR

Hizmete açılacak olan yeni pist, teknik özellikleri ve stratejik konumuyla havalimanının operasyonel kapasitesini maksimum seviyeye çıkaracak. 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olan bu yeni hat, İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle özellikle zorlu hava şartlarında ve rüzgarlı havalarda iniş-kalkış emniyetini üst düzeye taşıması ve rötar sürelerini asgariye indirmesi hedefleniyor.

TOPLAM PİST SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Yeni yatırımın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki toplam pist sayısı 6’ya ulaştı. Bu kapasite artışı, havalimanının aynı anda daha fazla uçağa ev sahipliği yapabilmesine, saatlik uçak iniş-kalkış slot kapasitesinin zirveye taşınmasına olanak sağlayacak.

İletişim Başkanı Duran, küresel ulaştırma koridorlarında Türkiye'nin elini güçlendiren yatırım için, "Ülkemizin ulaştırma altyapısını güçlendiren eser ve yatırımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Burhanettin Duran İstanbul Havalimanı
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