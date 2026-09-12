Mansur Yavaş'tan 'Hazine' Çıkışı: 'Görüşmeyip de Nasıl Hizmet Edeceğiz?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı kritik görüşmeyle siyaset gündemine oturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir açıklama yaptı. Ankara Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yavaş, başkentin metro ve altyapı yatırımları için gereken kredi ve Hazine onaylarının çözümü amacıyla yapılan görüşmelerin siyasi polemik konusu yapılmasını sert bir dille eleştirdi.

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Mansur Yavaş'tan 'Hazine' Çıkışı: 'Görüşmeyip de Nasıl Hizmet Edeceğiz?'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği ve siyaset kulislerini hareketlendiren görüşmenin perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara Konseyi Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Yavaş, bir kent yöneticisinin asli görevinin şehre hizmet taşımak olduğunu vurguladı. Siyasi terminolojide ve görüşlerde ayrılıklar yaşanabileceğini belirten Yavaş, bu durumun hizmet anlayışını ve devlet kurumları arası diyalogu engellememesi gerektiğinin altını çizdi.

'METRO VE PROJELER İÇİN MİLYAR DOLARLIK HAZİNE ONAYI BEKLENİYOR'

Mansur Yavaş, devletin zirvesiyle yaptığı temasların tamamen kentin finansal ihtiyaçları ve yatırımlarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Başkentteki metro projeleri için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer altyapı projeleri için ise yaklaşık 800 milyon euroluk devasa bir finansman paketinin ve Hazine onayı süreçlerinin masada olduğunu aktaran Yavaş, bu düğümü çözmek adına yapılan görüşmelerin siyasi ranta alet edilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

'BU ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞEMEYECEKSEK...'

Görüşmeye yönelik eleştirilere ve kulislere sert tepki gösteren Mansur Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?" sorusunu yöneltti. Ankara'da farklı siyasi görüşlere sahip yüz binlerce insanın bir arada huzurla yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini dile getiren Yavaş, ideolojik ayrışmaların belediyecilik hizmetlerine ve halkın çıkarlarına engel oluşturmaması gerektiğini savundu.

Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile YENİ Parti ile CHP genel merkezlerini işaret etmişti. Başkente hizmet odaklı bu diyalog zeminini koruyacağını belirten Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir" ifadelerini kaydetmişti.

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Kaynak: ANKA

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