Emlak Sektöründe Çifte Kumpas: Dolandırıcılar Önce Vatandaşı Sonra Emlakçıyı Vuruyor

Adana Emlakçılar Esnaf Oda Başkanı Ülkü Uçar, dolandırıcıların yeni bir yöntemle emlak ilan portallarının yetkilisi gibi davranarak emlakçıların hesaplarını ele geçirdiğini açıkladı. Ele geçirilen hesaplardan sahte ilanlar yükleyen şebekenin, 'çifte hamleli' kurguyla hem vatandaşı kapora üzerinden dolandırdığı hem de emlakçıları hedef aldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Emlak Sektöründe Çifte Kumpas: Dolandırıcılar Önce Vatandaşı Sonra Emlakçıyı Vuruyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da emlak sektörünü sarsan yeni bir siber dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Şebeke üyeleri, hedef seçtikleri emlakçıları telefonla arayıp kendilerini tanınmış ilan sitelerinin yetkilisi olarak tanıtıyor. "Sistem güncellemesi yapıyoruz, ilanlarınızı daha görünür kılacağız" vaadiyle emlakçılara tuzak link gönderen dolandırıcılar, linke tıklayan esnafın tüm hesap bilgilerini ve dijital mağazasını dakikalar içinde ele geçiriyor.

YAPAY ZEKA FOTOĞRAFLI HAYALİ EVLERLE KAPORA TUZAĞI

Hesapları gasp eden şebeke, hemen ardından piyasa değerinin yarı fiyatına, cezbedici sahte kiralık ve satılık ilanları yayına alıyor. Mağdur emlakçılardan Ayşe Naz Karacelil, "Bize ait olmayan bir ilan paylaşıldığını gördük, fotoğraflar adeta yapay zeka ile oluşturulmuş gibiydi" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Örneğin piyasa değeri 30 bin lira olan dayalı döşeli bir daireyi 15 bin liradan ilana koyan dolandırıcılar, "Ev kaçırmak istemiyorsanız hemen kapora gönderin" diyerek ilan sitesinin asıl sahibinin ruhu bile duymadan yarım saat içinde çok sayıda vatandaşı dolandırıyor.

'KAPORA VERDİM' DİYEN SAHTE MAĞDURLAR

Vurgunun ikinci aşamasında ise dolandırıcılar rollerini değiştiriyor. İlanın sahte olduğunu anlayıp hesabı geri alan emlakçıyı bir gün sonra arayan şebeke üyeleri, "Sizin ilanınızdaki eve kapora göndermiştik, mağduruz" diyerek bu kez direkt emlakçı esnafından para sızdırmaya çalışıyor.

Emlakçı Süleyman Karacelil, şüphelileri emniyete davet ettiklerinde anında ortadan kaybolduklarını belirterek, "Önce vatandaşımızı, ardından emlakçı esnafını dolandırmaya odaklı çifte bir tuzak ağı kurmuşlar" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Emlak Adana Konut dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ters Yönde Alkollü Dehşet: Hem Polis Aracına Saldırdı Hem Gazetecilere Tükürdü Ters Yönde Alkollü Dehşet: Hem Polis Aracına Saldırdı Hem Gazetecilere Tükürdü
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği
Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kritik Karar! İstanbul’da Ders Saatleri Değişti İstanbul’da Ders Saatleri Değişti
İsmail Kartal Neden Geri Adım Attı? Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı İsmail Kartal'ın Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı
Şimşekler Çetesine Şafak Darbesi: Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı! Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı!