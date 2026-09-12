Emlak Sektöründe Çifte Kumpas: Dolandırıcılar Önce Vatandaşı Sonra Emlakçıyı Vuruyor

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Adana'da emlak sektörünü sarsan yeni bir siber dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Şebeke üyeleri, hedef seçtikleri emlakçıları telefonla arayıp kendilerini tanınmış ilan sitelerinin yetkilisi olarak tanıtıyor. "Sistem güncellemesi yapıyoruz, ilanlarınızı daha görünür kılacağız" vaadiyle emlakçılara tuzak link gönderen dolandırıcılar, linke tıklayan esnafın tüm hesap bilgilerini ve dijital mağazasını dakikalar içinde ele geçiriyor.

YAPAY ZEKA FOTOĞRAFLI HAYALİ EVLERLE KAPORA TUZAĞI

Hesapları gasp eden şebeke, hemen ardından piyasa değerinin yarı fiyatına, cezbedici sahte kiralık ve satılık ilanları yayına alıyor. Mağdur emlakçılardan Ayşe Naz Karacelil, "Bize ait olmayan bir ilan paylaşıldığını gördük, fotoğraflar adeta yapay zeka ile oluşturulmuş gibiydi" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Örneğin piyasa değeri 30 bin lira olan dayalı döşeli bir daireyi 15 bin liradan ilana koyan dolandırıcılar, "Ev kaçırmak istemiyorsanız hemen kapora gönderin" diyerek ilan sitesinin asıl sahibinin ruhu bile duymadan yarım saat içinde çok sayıda vatandaşı dolandırıyor.

'KAPORA VERDİM' DİYEN SAHTE MAĞDURLAR

Vurgunun ikinci aşamasında ise dolandırıcılar rollerini değiştiriyor. İlanın sahte olduğunu anlayıp hesabı geri alan emlakçıyı bir gün sonra arayan şebeke üyeleri, "Sizin ilanınızdaki eve kapora göndermiştik, mağduruz" diyerek bu kez direkt emlakçı esnafından para sızdırmaya çalışıyor.

Emlakçı Süleyman Karacelil, şüphelileri emniyete davet ettiklerinde anında ortadan kaybolduklarını belirterek, "Önce vatandaşımızı, ardından emlakçı esnafını dolandırmaya odaklı çifte bir tuzak ağı kurmuşlar" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA