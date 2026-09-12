Ters Yönde Alkollü Dehşet: Hem Polis Aracına Saldırdı Hem Gazetecilere Tükürdü

Bursa'da ana yolda ters yöne girerek trafiği birbirine katan sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ses sanatçısı olduğunu iddia eden, alkolmetreye üflememek için bayılma numarası yapan ve 2.45 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye yaklaşık 250 bin TL ceza kesilirken, aracı trafikten menedildi.

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Bursa'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Ana yolda ters yönde ilerleyen bir otomobil, trafik polisleri tarafından durduruldu. Direksiyon başındaki Büşra A. isimli sürücü, polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşınca adeta çılgına döndü.

Alkol ölçümü yapılmak istenen kadın, alkolmetre önüne getirilince cezadan kaçmak için bir anda bayılma numarası yaptı. Gözaltına alınarak hastaneye sevk edilen sürücünün yapılan kan testinde, yasal sınırın çok üzerinde, tam 2.45 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Ters Yönde Alkollü Dehşet: Hem Polis Aracına Saldırdı Hem Gazetecilere Tükürdü - Resim : 1

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, KENDİNİ ARAÇLARIN ÖNÜNE ATTI

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ve görevli polis memurlarına ağır hakaretler savuran Büşra A., hızını alamayarak gazetecilere tükürdü ve ekip otosuna saldırdı. Ses sanatçısı olduğunu öne süren alkollü sürücü, polis ekiplerinin bir anlık boşluğundan faydalanarak ellerinden kaçtı. Kendini hızla akan trafiğin ortasına atan kadın, seyir halindeki araçların arasında büyük bir faciaya davetiye çıkardı. Araçların altında kalmaktan polis ekiplerinin son anda hamle yaparak yakalamasıyla kurtuldu.

Ters Yönde Alkollü Dehşet: Hem Polis Aracına Saldırdı Hem Gazetecilere Tükürdü - Resim : 2

250 BİN TL CEZA KESİLDİ, ARACI BAĞLANDI

Ekipler tarafından yeniden kontrol altına alınan Büşra A.'ya, ters yöne girmek ve alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden dolayı yaklaşık 250 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı otomobil ise çekici vasıtasıyla trafikten menedilerek otoparka bağlandı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari işlemler sürüyor.

Kaynak: İHA

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