Kaşif Kozinoğlu’nun Feth-i Kabir İşlemi İçin Heyet Mezarlıkta! Kesin Ölüm Nedeni Yeniden Araştırılacak

2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin yeniden araştırılması için Ümraniye’deki mezarında inceleme başlatıldı. Mezardan alınacak kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kamera, 112 ve hastane kayıtları incelenecek; Kozinoğlu’nun ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı araştırılacak.

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Kaşif Kozinoğlu’nun Feth-i Kabir İşlemi İçin Heyet Mezarlıkta! Kesin Ölüm Nedeni Yeniden Araştırılacak
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri saat 09.00’da Kozinoğlu’nun Ümraniye’de bulunan kabrine geldi. Mezardan alınacak örnekler ve yapılacak incelemelerle Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeni bulgular elde edilmesi amaçlanıyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun Feth-i Kabir İşlemi İçin Heyet Mezarlıkta! Kesin Ölüm Nedeni Yeniden Araştırılacak - Resim : 1

KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINACAK

Savcılık, işlemlerin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi. Çalışma kapsamında kemik, toprak ve diğer örneklerden numuneler alınacağı belirtildi. Bu örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgelerinin de birlikte değerlendirileceği aktarıldı.

Kaşif Kozinoğlu’nun Feth-i Kabir İşlemi İçin Heyet Mezarlıkta! Kesin Ölüm Nedeni Yeniden Araştırılacak - Resim : 2

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak. Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa süre kala ve tutukluluğunun 8’inci ayında cezaevinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti. O dönem yapılan açıklamalarda ölüm nedeni kalp krizi olarak duyurulmuştu.

Kaşif Kozinoğlu’nun Feth-i Kabir İşlemi İçin Heyet Mezarlıkta! Kesin Ölüm Nedeni Yeniden Araştırılacak - Resim : 3

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yıllar sonra açılan soruşturma kapsamında, aralarında 1’i yurt dışında bulunan FETÖ firarisinin de olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın önceki gün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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