Cumhurbabaşkanı Erdoğan’dan Rize’de Üniversite Ziyareti! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek 10 milyar lira değerindeki yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, programının devamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti.

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Cumhurbabaşkanı Erdoğan’dan Rize’de Üniversite Ziyareti! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği memleketi Rize’de cuma namazını Sahil Camii’nde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra Rize Valiliği önünde düzenlenen “Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”ne katıldı.

Aralarında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş, Kendirli ve Madenli TOKİ projeleri, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurdu ile çeşitli eğitim ve spor yatırımlarının bulunduğu projelerin toplam değerinin 10 milyar lira olduğu belirtildi. Törende hemşehrilerine hitap eden Erdoğan, Rize’de vatandaşlarla yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Erdoğan konuşmasında, kendisine zaman zaman “Yorulmuyor musun?” diye sorulduğunu belirterek, “Allah aşkına şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu?” ifadelerini kullandı. Ülkesi ve milleti için çalışan insanların yorulmayacağını söyleyen Erdoğan, “Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi. Erdoğan ayrıca meydanı dolduran vatandaşların coşkusu ve ilgisi için teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbabaşkanı Erdoğan’dan Rize’de Üniversite Ziyareti! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Gitti - Resim : 1

ERDOĞAN’DAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’deki programları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memleketi Rize'de Toplu Açılış Töreninde Konuştu: 'Muhalefetin Ne Yaptığıyla İlgilenmiyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan Memleketi Rize'de Toplu Açılış Töreninde Konuştu: 'Muhalefetin Ne Yaptığıyla İlgilenmiyoruz'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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