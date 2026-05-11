Malatya'da Kadın Cinayeti: Yolda Yürürken Eski Eşi Tarafından Katledildi

Malatya'da yolda yürüyen Feride Karakaya, eski eşi H.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı cinayet silahıyla polise teslim oldu.

Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Malatya'da eklendi. Kent merkezi Kışla Caddesi Akpınar Meydanı mevkiinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolda yürüyen 35 yaşındaki Feride Karakaya, eski eşi H.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Fail H.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle sokak ortasında Feride Karakaya'ya doğrudan ateş açtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda saçma nedeniyle yere yığılan kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Feride Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİLAHIYLA TESLIM OLDU

Cinayetin ardından kaçan fail H.K., kısa bir süre sonra olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte en yakın polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

