Saadet Partisi'ne 'Mutlak Butlan Davasında' Karar

Saadet Partisi'nin son kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan 'mutlak butlan davası' mahkeme tarafından reddedildi.

Saadet Partisi’nin 2024 tarihinde düzenlenen 9. Olağan Büyük Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine parti yönetimine kayyım atanması talebiyle açılan dava reddedildi.

ESKİ İL BAŞKANI KAYYIM TALEP ETMİŞTİ

Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi yargıya taşınmıştı. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimlerin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyım heyeti atanması talep edilmişti.

'DELEGELİKLER DÜŞTÜ' İDDİASI

Mehmet Necip Yavuzer’in konu hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, 9. Olağan Kongrede 1.026 kişinin oy kullandığı, fakat delegeliği düştüğü iddia edilen 789 kişinin çıkarılması halinde geçerli delege sayısının 237’ye düşeceği öne sürülmüştü.

Saadet Partisi Mutlak butlan Temel Karamollaoğlu Mahmut Arıkan
