Bir Kadın Cinayeti Girişimi Daha: Konuşma Bahanesiyle Gitti, Ateş Açtı

İstanbul Şişli'de konuşma bahanesiyle Sibel E.’nin evine giden Mehmet Fatih T., tartıştığı kadını silahla hedef aldı. Kurşunun mermere çarpıp parçalanması sonucu şans eseri hayatta kalan Sibel E. hastaneye kaldırılırken, fail tutuklandı.

Kadına yönelik şiddet olaylarının son adresi İstanbul Şişli oldu. Gülbahar Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Sibel E., konuşma bahanesiyle evine gelen dini nikahlı eşi Mehmet Fatih T.’nin (29) ateşli silahlı saldırısına uğradı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Fatih T., yanındaki silahı çekerek Sibel E.'yi doğrudan hedef alıp ateş etti.

MERMER BLOK FACİAYI ÖNLEDİ

Kurşun, o esnada Sibel E.’nin hemen yanında bulunan pencerenin mermer blokuna isabet etti. Doğrudan vücuduna isabet etmeyen kurşunun mermeri parçalaması üzerine, çevreye savrulan mermer parçaları Sibel E.’nin kasık ve genital bölgesine saplandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Sibel E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

FAİL TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan fail Mehmet Fatih T., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fail, "Kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Sibel E.’nin daha önceden poliste 10, Mehmet Fatih T.’nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

