Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Ağırladı: 'AB Savunmasında Yer Almalıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belçika Ekonomik Misyonu" çerçevesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile bir araya geldi.

Boğaz'ın tarihi mekanlarından Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen üst düzey kabul, devlet protokolüne uygun olarak basına kapalı şekilde yürütüldü.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik ederek Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyeti ağırladı.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırıldığı stratejik zirvede, ticaretten savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok sektördeki iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel risklerin arttığı bu dönemde Türkiye ile Belçika arasındaki bağları daha da ileriye taşımak için karşılıklı adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti

'AB SAVUNMASINDA YER ALMALIYIZ'

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan son jeopolitik krizlerin Türkiye'nin AB için önemini bir kez daha kanıtladığını belirtti. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci kararlılıkla sürerken, ivedilikle adım atılması gereken başlıkları sıralayan Erdoğan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın günümüzün modern ekonomik koşullarına göre hızla güncellenmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Avrupa'nın güvenliği için AB bünyesindeki ortak savunma girişimlerine Türkiye'nin katılımının her iki tarafın da ortak menfaatine olduğunu dile getirdi.

YEŞİL ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği diplomatik rollere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki döneme ait kritik iki küresel organizasyonun takvimini paylaştı. Türkiye'nin bu yıl 7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Liderler Zirvesi’ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Erdoğan, Belçika ile en önemli ortaklık alanlarından birinin yeşil enerji dönüşümü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'nın ön sıralarında yer aldığını belirten Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Türk iş dünyasıyla gerçekleştireceği temaslardan somut ve kalıcı ekonomik neticeler alınmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA