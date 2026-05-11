Kadın Cinayetine Skandal 'Tahrik' İndirimi: Çocuklarının Gözü Önünde Katletti, 23 Yıl Aldı!

Bursa'da boşanma aşamasındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin’i sokak ortasında çocuklarının yanında başından vurarak öldüren Atilla Çetin’e verilen müebbet hapis cezası, mahkeme heyeti tarafından 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 23 yıla düşürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl, iki çocuğunun gözü önünde diş teknikeri Atilla Çetin (61) tarafından sokak ortasında katledilen 52 yaşındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin davasında karar çıktı.

Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, katil zanlısının iddialarını gerekçe göstererek cezayı haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirdi. Katil, ruhsatsız silah taşımaktan ise sadece 1 yıl hapis ve 3 bin lira para cezası aldı.

'BİZİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞTİ'

Dava sürecinde maktulün çocuklarının feryadı ve verdikleri ifadeler, evde yaşanan sistematik şiddeti ve koruma mekanizmalarının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çiftin kızı Z.Ç., babasının 1,5 yıl önce kendisine de saldırdığını, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıklarını belirtti. Olay günü annesiyle kahve içtikten sonra evlerinin önüne geldiklerinde babalarının yollarını keserek hakaretler yağdırdığını ve ardından arabasından silahı alarak annesini doğrudan başından vurduğunu anlattı.

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise babasının tüm aileye sürekli şiddet uyguladığını, şikayetlere ve boşanma davasına rağmen tacizlerini sürdürdüğünü ve cinayeti gözlerinin önünde işlediğini vurguladı.

'ALDATILDIM, AMACIM KORKUTMAKTI'

Sanık Atilla Çetin, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek suçtan kaçmaya çalıştı. İlk duruşmada ise suçu üzerinden atmak için boşanma davasına bakan Aile Mahkemesi hakimini "oyun oynamakla" ve davayı uzatarak hayatını bitirmekle suçladı.

Mağdur avukatlarının, sanığın mahkeme sürecindeki saldırgan tavırları nedeniyle hiçbir indirim almaması yönündeki taleplerine ve duruşma kayıtlarının usulüne uygun tutulmadığı yönündeki itirazlarına rağmen, mahkeme heyeti failin lehine ceza indirimine gitmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA

