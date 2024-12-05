Maçka Parkı'nda Korkunç Olay: Bir Kişi Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı genç, hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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Maçka Parkı'nda Korkunç Olay: Bir Kişi Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Olay, Şişli Maçka Parkı teleferik yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Maçka Parkı'nda Korkunç Olay: Bir Kişi Başından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Hastanede tedavisi süren kişinin ise Burak Ulutaş olduğu belirlendi. Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.

Maçka Parkı'nda Korkunç Olay: Bir Kişi Başından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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