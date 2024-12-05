Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protestoya Tutuklama: 9 Kişinin Tutukluluğuna İtiraz Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Cuma TRT World Forum etkinliğinde konuşurken, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diye sloganlar atarak İsrail'e ticaretin tamamen kesilmesi yönünde protesto gösterisi yapan 9 kişi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınmıştı.

Protestocular 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından 2 Aralık'ta, Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı. "Soykırımcılarla iş birliği yapanları TRT Forumuna davet ediyorlar" söylemleri ile "Free Free Palestine" şeklinde slogan atmanın kuvvetli suç şüphesi olduğu tutuklamaya sevk yazısında yer almıştı.

Protestocuların avukatları bugün İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti.

'SUÇ YARATMA ÇABASI'

İtiraz dilekçelerinden birinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçuna vücut verecek bir içerik barındırmayan bu sözleri suç kabul eden savcılık makamının yaptığı manipülasyon ile suç yaratma çabasından ibarettir. Hakimlikçe de bu sözlerin içeriği değerlendirilerek aslında bu suçun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmiş ve bu suç yönünden talebin reddine karar verilmiştir ancak hal böyleyken adli kontrol tedbiri uygulanmasına dair karar yasaya açıkça aykırıdır.

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşleri silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamış suçu yönünden ise savcılığın sevk yazı içeriği birebir kopyalanarak hiçbir somut gerçek ve ilgili gerekçe ortaya konmaksızın tüm şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Tutuklama kararı hukuka aykırı olup güç sahibi konumunda olan hakimin panik haliyle bu gücünü keyfi kullanımından ibarettir.

'SOMUT OLGU YOK'

Kaçma şüphesini gösterir somut olgular yoktur, gösterilmemiştir şüpheli veya sanığın davranışları ile delilleri yok etme gizleme veya değiştirme ya da tanık mağdur veya başkaları üzerine baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe hali yoktur. Suç katalog suçlardan da değildir.

Öncelikle hakimliğinizce kararın gözden geçirilerek itirazlarımız doğrultusunda düzeltilmesini aksi durumda itirazlarımızı incelemekle görevli mahkemeye gönderilmesini neticeden müdafi bulunduğumuz şüpheliler hakkında verilen tutuklamaya ilişkin kararın kaldırılmasına ve şüphelilerin derhal salı verilmesine karar verilmesini talep ederim."

Kaynak: ANKA