Hamamda Karbonmonoksit Faciası: 2 Kişi Ölü Bulundu

Niğde'de bir hamamda facia yaşandı. Sobadan sızan gazdan zehirlenen tellak ve bir müşteri hayatını kaybetti.

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Hamamda Karbonmonoksit Faciası: 2 Kişi Ölü Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hamamda Karbonmonoksit Faciası: 2 Kişi Ölü Bulundu - Resim : 1

Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti.

Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamamda Karbonmonoksit Faciası: 2 Kişi Ölü Bulundu - Resim : 2

Hamamda Karbonmonoksit Faciası: 2 Kişi Ölü Bulundu - Resim : 3

Kaynak: DHA

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