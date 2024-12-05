Rojin'in Eşyaları Acılı Babasına Teslim Edildi: Gözyaşlarını Tutamadı, Kıyafetlerini Kokladı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin'in ölümüne ilişkin soru işaretleri hala giderilmedi. Günlerce evladından gelecek iyi haberi bekleyen acılı babaya kızının yurttaki eşyaları teslim edildi. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının kıyafetlerini kokladı...

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Rojin'in Eşyaları Acılı Babasına Teslim Edildi: Gözyaşlarını Tutamadı, Kıyafetlerini Kokladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

SORU İŞARETLERİ AYDINLATILMADI

Rojin, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) otopsi raporuna göre suda boğularak öldü. Ancak cansız bedeninin kaç gün suda kaldığı, dışardan bir müdahale olup olmadığı ve vücudundaki darbe izlerinin nasıl olduğu gibi sorular cevapsız kaldı.

Rojin'in Eşyaları Acılı Babasına Teslim Edildi: Gözyaşlarını Tutamadı, Kıyafetlerini Kokladı - Resim : 1

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının ölümünün aydınlatılması ve ihmallerin üzerinin kapatılmaması için mücadele veren baba Nizamettin Kabaiş’e Rojin'in yurttaki eşyaları teslim edildi.

Rojin'in Eşyaları Acılı Babasına Teslim Edildi: Gözyaşlarını Tutamadı, Kıyafetlerini Kokladı - Resim : 2

Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı. Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.

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Kaynak: İHA

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