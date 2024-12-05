Rojin'in Eşyaları Acılı Babasına Teslim Edildi: Gözyaşlarını Tutamadı, Kıyafetlerini Kokladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

SORU İŞARETLERİ AYDINLATILMADI

Rojin, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) otopsi raporuna göre suda boğularak öldü. Ancak cansız bedeninin kaç gün suda kaldığı, dışardan bir müdahale olup olmadığı ve vücudundaki darbe izlerinin nasıl olduğu gibi sorular cevapsız kaldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının ölümünün aydınlatılması ve ihmallerin üzerinin kapatılmaması için mücadele veren baba Nizamettin Kabaiş’e Rojin'in yurttaki eşyaları teslim edildi.

Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı. Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.

Kaynak: İHA