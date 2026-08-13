Mabel Matiz Hakkında Soruşturma: 'Ha Leylim' Şarkısı ve Klibine Müstehcenlik İncelemesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi