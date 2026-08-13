Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu

CHP'den istifa etmesinin ardından Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılacağını belirten ancak daha sonra kararından vaz geçerek bağımsız kalacağını duyuran Cemil Tugay hakkında son dönemde AK Parti'ye katılacağı iddiaları konuşuluyordu. tv100'e konuşan Tugay, "Kızgınım. Şu an bir partiye geçme durumum yok ama kendime bir yol çizeceğim" değerlendirmesini yaptı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu
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Son günlerde siyaset kulislerinde AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Tugay, CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

'KIZGINIM, KENDİME BİR YOL ÇİZECEĞİM'

Tugay, tv100 Muhabiri Selda Güneysu'ya yaptığı özel açıklamada, şu an için herhangi bir partiye geçme planının olmadığını belirtti.

Transfer iddialarına ilişkin konuşan Tugay, “Kızgınım. Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim.

'MİLLETVEKİLİ OLSAM DAHA FARKLI KONUŞABİLİRİM'

Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim. Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100

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