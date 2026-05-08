Müstehcenlik ile Suçlanan Mabel Matiz'e Beraat

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen sanatçı Mabel Matiz’e "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.

Sanatçı Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması tamamlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

BERAAT ETTİ

Hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mabel Matiz beraat etti.

'PERPERİŞAN' ŞARKISI NEDENİYLE SUÇLANMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısına erişim engeli talebi
Bir önceki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, şarkı sözlerinde “bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı” ve “cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu içeriğin genel ahlaka aykırı olduğu ve çocukların da erişebileceği platformlarda yayımlandığı ifade edilerek, Mabel Matiz’in cezalandırılması talep edilmişti.

