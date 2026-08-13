Fatih Karahan Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yükseltildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 28'E ÇIKARILDI

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15'te, 2028 yılı enflasyon tahmini yüzde 9'da kaldı.

Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24; 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kaldı.

KARAHAN KARARIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Karahan, kararı "2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen, yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı” ifadeleriyle açıkladı.

GIDA ENFLASYON BEKLENTİSİ 28,5 OLDU

2026 gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e yükseltildi.

Sıkı ve ihtiyati duruşu sürdürdüklerini belirten Karahan belli hizmet kalemlerinde enflasyon ataletinin zayıfladığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi