Beştepe'de Kritik Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri arasında yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe'de görüşecek.

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Beştepe'de Kritik Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyelerinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya gelecek.

KRİTİK BULUŞMA 16.00'DA BAŞLAYACAK

Beştepe'de gerçekleşecek olan görüşmenin saat 16.00'da başlaması beklenirken, kritik zirvede TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa'nın ele alınması ve sürecin bundan sonraki kısmına dair yol haritasının masaya yatırılması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Etiketler
DEM Parti Pervin Buldan Mithat Sancar Recep Tayyip Erdoğan
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