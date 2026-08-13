İçişleri Bakanı Çiftçi'den Alihan Kuriş Suç Örgütü Operasyonuna İlişkin Açıklama: 'Epeydir Üzerinde Çalışıyorduk'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı. Bakan Çiftçi “Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu" dedi. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun uzun süredir hazırlık aşamasında olduğunu belirten Çiftçi, bu sabah harekete geçildiğini söyledi.
Çiftçi, operasyonun planlı bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
'ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR OPERASYONDU'
Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında Bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Almanya 'nın Köln şehrinde. büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında. faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu, epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ile "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporlarında, örgüte ait şirketlerin özellikle 2020 yılı sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alım-satım hareketlerinde dikkat çekici artışlar tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de yer aldığı 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi