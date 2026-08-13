İçişleri Bakanı Çiftçi'den Alihan Kuriş Suç Örgütü Operasyonuna İlişkin Açıklama: 'Epeydir Üzerinde Çalışıyorduk'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun uzun süredir hazırlık aşamasında olduğunu belirten Çiftçi, bu sabah harekete geçildiğini söyledi.

Çiftçi, operasyonun planlı bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında Bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Almanya 'nın Köln şehrinde. büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında. faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu, epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak