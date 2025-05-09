Leyla Zana Aylar Sonra Konuştu

Kürt siyasetçi Leyla Zana, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zana, “Yeni dönem, yeni umutlar, yeni mücadele biçimi hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Demokratik, eşitlikçi, adil ve özgür yarınlara bu bilinç ve hassasiyetle yaklaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Leyla Zana Aylar Sonra Konuştu

"Terörsüz Türkiye" süreci için tarihi bir gün yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan süreç sonunda terör örgütü PKK, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak 'Fesih' kongresini topladığını açıkladı.

5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, açıklamasında "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

ZANA'DAN SÜRECE İLK YORUM

Terör örgütü PKK'nın 'kongre' açıklaması sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, Kürt siyasetçi Leyla Zana'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Yeni bir döneme girildiğini ve yeni bir mücadele biçiminin yeni sorumluluklar getireceğini ifade eden Zana, sürece demokratik, eşitlikçi, adil ve özgür yarınlara bu bilinç ve hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Zana, "Bu duygu ve düşünceler ışığında coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladığını Açıkladı: 'Karar Çok Yakında Paylaşılacak'Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladığını Açıkladı: 'Karar Çok Yakında Paylaşılacak'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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