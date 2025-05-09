Van'ın Tescilli Lezzeti Raflarda Yerini Aldı! Kilosu 250 Liradan Satılıyor

Mendi, heliz, sirmo (yabani sarımsak), siyabo, dağ nanesi ve kekik gibi çeşitli bitkiler kaynatılmış süte karıştırılarak hazırlanan otlu peynir, geleneksel yöntemlerle mayalanıyor. Üretim sürecinde en az 40 gün boyunca hafif tuzlu suda bekletilen peynir, bu yöntem sayesinde tazeliğini koruyarak satışa sunuluyor. Yaylalardan toplanan doğal otların kattığı zengin aroma, ürünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

FİYATLAR BU YIL DEĞİŞMEDİ

Bu yılki satış fiyatları kalitesine göre kilogram başına 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Üründe geçen yıla kıyasla herhangi bir fiyat artışı yaşanmadığı belirtiliyor. Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı Tuncer Bilici, toprak altı küp peynir sezonunun sona erdiğini, taze otlu peynir sezonunun ise başladığını ifade etti.

KÜP PEYNİRE GÖRE DAHA UYGUN FİYATLA SUNULUYOR

Tuncer Bilici, taze peynirin küp peynire göre daha uygun fiyatla satışa sunulduğunu belirterek, “Geçen yıl da bu fiyat aralığından satış yapıyorduk. Küp peyniri 350 ila 450 lira arasında satılıyordu. Taze peynirde ise fiyat 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Peynir süzüldükçe fiyatı biraz artar. Islak peynirde fire fazla olur ancak süzülen peynirin lezzeti daha belirgin hale gelir. Bu yıl bereketli yağışlar sayesinde otlu peynirin aroması da oldukça yoğun ve güzel oldu” dedi.

Kaynak: İHA