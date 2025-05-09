Bariyerleri Aşıp Refüje Daldı, Faciadan Dönüldü

Bursa'da seyir halindeki bir kamyon kontrolden çıkarak refüje girdi. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bariyerleri Aşıp Refüje Daldı, Faciadan Dönüldü

Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde öğle saatlerinde yaşanan kazada, adeta ölüm teğet geçti. Seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak orta refüje daldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kamyonun hızla refüje yönelmesi çevredeki sürücüler arasında paniğe yol açtı. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçmeye ramak kala duran araçta bulunan sürücü, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kazayı gören vatandaşlar hızla yardımına koşarken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede trafik akışını güvenli şekilde kontrol altına aldı. Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bariyerleri Aşıp Refüje Daldı, Faciadan Dönüldü - Resim : 1

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, araçta ve çevrede ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, aracın teknik arızası olup olmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, sürücülerin özellikle yoğun trafikte hız ve dikkat konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kazanın daha büyük bir faciaya yol açmaması ise “şans eseri” olarak yorumlandı.

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Kaynak: İHA

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