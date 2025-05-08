Samsun’da Kavşakta Kaza: Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yer alan Fen Lisesi kavşağında meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Fuat Başgil Köprüsü yönünden gelen R.S. (75) idaresindeki 07 B 1658 plakalı hafif ticari araç, kavşak noktasında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan gelen 20 yaşındaki M.T.A. yönetimindeki 35 CFN 261 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA