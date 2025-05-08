Eyüpsultan Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Etkinlik

Eyüpsultan Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için çeşitli etkinlikler hazırladı. Bu etkinliklerden biri Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenledi.

Annelerin sevgi, fedakârlık ve emeklerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar, anneleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Workshop etkinliğinde el becerilerini kullanan çocuklar ve anneleri, hediyelik eşyalar üretti.

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı etkinlik, özel çocuklara ve annelerine keyifli bir Anneler Günü yaşattı.