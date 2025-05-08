Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Bandrolsüz Sigara Bulundu

Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 90 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 350 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Bandrolsüz Sigara Bulundu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında nisan ayında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 bin 90 paket bandrolsüz sigara ile 350 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 67 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ve suçluların cezalandırılması için her türlü tedbirin ve çalışmanın artırılarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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