İki Kardeş Sivas'ta Öldürülmüştü... Şoke Eden İddia! 'Hedef Aslında Onlar Değildi'

Sivas'ta Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin geçtiğimiz günlerde evlerinde boğazları kesilerek öldürülmesi tüm ülkeyi dehşete düşürdü. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay günü saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında çıkan, yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığını öğrenen ekipler çevrede araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alınırken, saldırganın Ankara'dan kente gelen ve cinayetler sonrası geri dönen Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonrasında cinayet şüphelisi Hüseyin S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelisi Hüseyin S., Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere kente getirildi. Hüseyin S.'nin, binaya girerken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin binadan çıkarken yüzüne ameliyat maskesi, bere ve gözlük taktığı, elinde ise plastik bir poşet bulunduğu fark edildi.

BABALARI 2020'DE KAYBOLMUŞTU

Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 5 yıl önce 48 yaşındayken kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi. O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi.

Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ifade edildi. Programa Uğur Şimşek'in Ankara'da en son birlikte görüldüğü şüpheli Hüseyin S.'nin de telefonla katıldığı ortaya çıktı.

CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan ve milli kayak sporcusu olduğu öğrenilen lise 10'uncu sınıf öğrencisi kardeşi Melisa Şimşek'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İki kardeşin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Çocukların annesi Ayşegül Şimşek ile yakınları ve Melisa'nın okul arkadaşları cemaatin arkasında saf tuttu. Ayşegül Şimşek'in yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri sıra mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

'HEDEF ASLINDA ANNEYDİ' İDDİASI

Diğer yandan katil Hüseyin S.'nin asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu öne sürüldü. Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek'e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği belirtiliyor.

Saat 17.00 sıralarında binaya giren Hüseyin S.'nin 2 kardeşin bulunduğu eve girmesinden sonra komşuların daireden bağırma sesleri duyulduğu, 5 saate yakın evde kalan şüphelinin, o sırada Yıldızeli ilçesinde bulunan annelerinin gelmesini beklediği, ancak saat ilerlediği için tedirgin olup evden çıktığı, anne Ayşegül Şimşek'in ise saat 00.00 sıralarında geldiğinde çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştığı tespit edildi. Anne Ayşegül Şimşek'in eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği ileri sürüldü.

BABAYI DA MI ÖLDÜRDÜ?

Şüpheli Hüseyin S.'nin, kaybolan Uğur Şimşek ile ilgili yapılan yayınlar sonrasında Ankara'da birkaç kez polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulandığı, herhangi bir bulguya rastlanmaması, Uğur Şimşek'in kaybolması ile ilgisi olmadığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin, katlettiği çocukların babası Uğur Şimşek'i de borç meselesi yüzünden öldürmüş olabileceği ihtimali de konuşuluyor. Olay, saldırganın vereceği ifadeyle netleşecek.

Kaynak: DHA