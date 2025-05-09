Takla Atan Minibüsteki 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Yozgat’ta şap makinası taşıyan minibüs kontrolden çıkıp takla attı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesinde yaşandı. A.B. yönetimindeki, arkasına şap makinası bağlı olan 60 AEG 963 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü A.B., F.Ö. ve İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İ.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaralılar A.B. ve F.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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