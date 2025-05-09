Antalya'da Boya Atölyesinde Yangın Paniği: 12 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya’da sanayi sitesindeki boya atölyesinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

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Antalya'da Boya Atölyesinde Yangın Paniği: 12 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki boya atölyesinde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Yangında 12 kişi dumandan etkilenirken, bazı çalışanların ellerinde yanıklar oluştu.

Sabah saatlerinde Akdeniz Sanayi Sitesi 5006. Sokak’ta bulunan bir boya atölyesinde yangın çıktı. Boya işlemi yapıldığı sırada çıkan yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, iş yerindeki çalışanlar hızla harekete geçerek içeride bulunan yanıcı maddeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, bazı çalışanlara ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Yangına müdahale eden İsmail Güneş, "Yangını fark edince çatıya çıkarak söndürmeye çalıştık. İçeride bulunan araçları dışarı çıkartarak müdahale ettik ama söndüremedik. İtfaiye geldi, söndürdü. İçeride boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler vardı, onlar yandı. Büyük oranda maddi zarar meydana geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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