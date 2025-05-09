Isparta'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Isparta’da uyuşturucu tacirlerine darbe yapıldı. Polis, satışa hazır binin üzerinde dozda sentetik uyuşturucuyu ele geçirerek zehir tacirlerinin planlarını bozdu.

Isparta'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik önemli bir operasyona imza attı.

İl merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen baskında, 27 parça halinde satışa hazır toplam 1.088 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun sokaklarda tek tek satılmak üzere hazırlandığı belirlendi.

Operasyon kapsamında, iki şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, iki kişiye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.

Isparta'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon - Resim : 1

Gözaltındaki zanlılarla ilgili adli süreç sürerken, emniyet yetkilileri uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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