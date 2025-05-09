Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Tutuklama

Düzce’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türk Ceza Kanunu’nun 188. ve 191. maddeleri doğrultusunda başlatılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı veya kullandığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, aralarında sabıkalı kişilerin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA