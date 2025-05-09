Ordu'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 700 Gram Metamfetaminle Yakalandılar

Ordu'da jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ordu'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 700 Gram Metamfetaminle Yakalandılar

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Asayiş Timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucu uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri hedef aldı. B.K. (38), T.K. (38) ve Z.B. (26) isimli şahıslara ait ikamet ve iş yerlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticaretinin izleri bir bir ortaya serildi.

Yapılan aramalarda:

-700 gram metamfetamin,
-2 ruhsatsız tabanca ve şarjör,
-32 adet tabanca fişeği,
-2 gram kubar esrar,
-4 hassas terazi,
-3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. ve T.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Z.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve operasyonların artarak devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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