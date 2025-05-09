Mersin'de Feci Ölüm! Kamyondan Atlayan Zeynep’i Tanker Ezdi

Olay, D-400 karayolu üzerindeki Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı yakınlarında gerçekleşti.

İddiaya göre, İ.H.B. yönetimindeki 01 AOC 95 plakalı kamyonet seyir halindeyken, araçta arka koltukta bulunan Zeynep Yıldız aniden kapıyı açarak araçtan atladı. Talihsiz kızın yola düşmesinin hemen ardından, aynı istikamette ilerleyen A.O. idaresindeki 81 ACK 711 plakalı tankerin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak sağlık görevlileri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA