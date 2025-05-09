Kayseri’de Babasını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren E.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kayseri’de Babasını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta dün yaşanan olayda, E.R. (58) ile babası M.R. (83) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.R., babasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, M.R.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından M.R. toprağa verilirken, katil zanlısı E.R. gözaltına alındı. E.R., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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