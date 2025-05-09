Sinop Adliyesi’nin Tarihi Kitabesi Bina Girişine Asıldı

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Adliyesi’nin tarihi mirasını tanıtmak amacıyla bina girişine adliye binasına ait kitabenin Türkçe tercümesini astırdı.

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Sinop Adliyesi’nin Tarihi Kitabesi Bina Girişine Asıldı

Tarihi bilinç oluşturmak ve ziyaretçilere bilgi sunmak amacıyla hazırlanan çalışma kapsamında, Sinop Adliyesi ana binasının kitabe tercümesi, kısa bir bilgilendirme notuyla birlikte girişe yerleştirildi. Başsavcı Mesut Pektaş, bu girişimin tarihi yapının anlamını yeni nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Çerçevenin de yapının tarihine uygun olmasına özen gösterildiğini ifade eden Başsavcı Pektaş, Trabzon’da faaliyet gösteren bir ahşap ustasına el oyma teknikleriyle özel bir çerçeve siparişi verdiklerini kaydetti. Böylece estetik ve tarihi bütünlük sağlandığını söyledi.

Başsavcı Pektaş, "Sinoplu hemşerilerimizin ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin binamızın tarihine dair bilgi edinmesini arzu ettik. Kitabenin anlamını ve tarihi değerini yansıtan bu çalışmayı kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

Kaynak: AA

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