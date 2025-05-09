Kocaeli'de Jandarmadan Operasyon: 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Uyuşturucuyla Yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısını saklandığı adreste yakaladı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden jandarma ekipleri, bu kez İzmit ilçesini hedef aldı. Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan H.A. isimli firari şahsın yerini tespit eden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Baskında yapılan aramada:

-1,5 kilogram skunk maddesi,

-1 adet tabanca

-Tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin peşini bırakmayan jandarma, uyuşturucu ve silahı piyasaya sürülmeden ele geçirerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim, uygulama ve operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA