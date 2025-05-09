Şanlıurfa'da Zehir TIR'ına Darbe: 101 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Şanlıurfa polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği büyük çaplı operasyonda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zehir yüklü TIR'a yönelik operasyonla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında bir TIR'da detaylı arama yapıldı. Elde edilen bulgular uyuşturucu ticaretinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aramalarda; 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk, 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar olmak üzere toplamda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini duyurdu.

Şanlıurfa Emniyeti, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, toplumun huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajını yineledi.

Kaynak: İHA