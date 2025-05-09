Şanlıurfa'da Zehir TIR'ına Darbe: 101 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir TIR’da 101 kilogram eroin, skunk ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma genişletiliyor.

Şanlıurfa'da Zehir TIR'ına Darbe: 101 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Şanlıurfa polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği büyük çaplı operasyonda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zehir yüklü TIR'a yönelik operasyonla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında bir TIR'da detaylı arama yapıldı. Elde edilen bulgular uyuşturucu ticaretinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aramalarda; 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk, 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar olmak üzere toplamda 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Zehir TIR'ına Darbe: 101 Kilo Uyuşturucu Yakalandı - Resim : 1

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini duyurdu.

Şanlıurfa Emniyeti, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, toplumun huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajını yineledi.

Balıkesir’de Geniş Operasyon: 30 TutuklamaBalıkesir’de Geniş Operasyon: 30 TutuklamaYurttan Haberler

İstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Gözaltındaİstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Operasyon Polis
Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntü... Keşif Yapıp 4 Kişi Olarak Geri Dönmüşler! Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntü
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Atatürk'ün Mirası Kiraya Verildi: AOÇ Markalı Ürünler Artık Özel Firmalardan Atatürk'ün Mirası Kiraya Verildi: AOÇ Markalı Ürünler Artık Özel Firmalardan
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü