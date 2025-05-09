Dışişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlarına Bir ‘Sudan’ Uyarısı Daha

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan gelişmelerin daha da kötüye gittiğini belirterek, güvenlik şartları karşısında, Sudan'a ilişkin 27 Aralık 2023'te Seyahat ve Güvenlik Duyurusu'nun halen geçerli olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarının elzem olmadıkça Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve halihazırda Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının ise tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

"Sudan'da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan'dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan'dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." denilen açıklamada, gelişmelere dair müteakip duyuruların Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz ile '+249 90 094 2738' numaralı acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile '+90 312 292 29 29' numaralı telefon üzerinden temasa geçmesi mümkündür."

Kaynak: AA