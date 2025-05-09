Bakan Tunç Açma ve Temel Atma Törenleri İçin Samsun'da

Samsun’da Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışı ile Bölge Adliye, İdare ve Vergi Mahkemeleri için yapılacak yeni hizmet binasının temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, programına ilk olarak belediyeyi ziyaret ederek başladı.

Başkan Doğan ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Bakan Tunç’un ziyaretine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP İl Başkanı Mehmet Köse ve Adalet Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti.

Belediye Başkanı Halit Doğan, kent genelinde yürütülen projeler hakkında Bakan Tunç’a detaylı bilgi verirken, Bakan Tunç da Samsun’un gelişimini yakından izlediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Doğan, Bakan Tunç’a anlamlı bir hediye takdim etti. Ardından Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, Saathane Meydanı’na geçerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA